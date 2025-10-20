21 ноября, 14:46
21 ноября, 09:32
НовостиСобытие

В Юстинском районе состоялась церемония передачи государственной награды семье погибшего героя Айбулата Дужанова.

Заместитель главы администрации района Очир Чудляев вручил родным орден Мужества, которым военнослужащий был награждён посмертно за проявленные отвагу и самоотверженность в зоне специальной военной операции.

Айбулат Дужанов, родился в посёлке Эрдниевский, работал в сельском хозяйстве и занимался животноводством. В сентябре 2024 года он отправился выполнять боевые задачи в Донецкой Народной Республике в составе штурмовой бригады. 25 января 2025 года военнослужащий погиб в боях за освобождение города Курахово.

Как отметила представитель фонда «Защитники Отечества» Александра Каюкова, память о героизме земляка сохранится в сердцах жителей Юстинского района.

Фото: Защитники Отечества | Республика Калмыкия

