В Юстинском районе состоялась церемония передачи государственной награды семье погибшего героя Айбулата Дужанова.

Заместитель главы администрации района Очир Чудляев вручил родным орден Мужества, которым военнослужащий был награждён посмертно за проявленные отвагу и самоотверженность в зоне специальной военной операции.

Айбулат Дужанов, родился в посёлке Эрдниевский, работал в сельском хозяйстве и занимался животноводством. В сентябре 2024 года он отправился выполнять боевые задачи в Донецкой Народной Республике в составе штурмовой бригады. 25 января 2025 года военнослужащий погиб в боях за освобождение города Курахово.

Как отметила представитель фонда «Защитники Отечества» Александра Каюкова, память о героизме земляка сохранится в сердцах жителей Юстинского района.

Фото: Защитники Отечества | Республика Калмыкия