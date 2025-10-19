20 ноября 1942 года в калмыцкой степи погибла Герой Российской Федерации, участница Великой Отечественной войны Наталья Качуевская.

Сегодня ее память почтили офицеры регионального следственного управления. В этот день, 83 года назад, в ходе контрнаступления возле поселка Хулхута Яшкульского района разгорелся ожесточенный бой. В этот день санинструктор Наталья Качуевская вынесла с поля боя более 70 солдат. В неравном бою она убила нескольких немецких солдат, а когда враги окружили ее, последней гранатой подорвала себя вместе с подступившими фашистами.

Похоронили Качуевскую на месте гибели, в 2,5 км от поселка Хулхута. Ее имя высечено на мраморной мемориальной плите у памятника «Скорбящей матери» в райцентре.

Фото: СУ СК России по Республике Калмыкия