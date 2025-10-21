23 октября, 11:40
23 октября, 08:32
НовостиСобытие

Минобрнауки определило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы.

Минобрнауки определило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на новый ведомственный проект. «Количество баллов ЕГЭ изменено с целью повышения качества образования, в том числе получаемого по договорам об оказании платных образовательных услуг. Значения установлены по итогам анализа приёмной кампании 2025/26 учебного года. Предлагаемые изменения затронут около одного процента поступающих», — говорится в документе.

