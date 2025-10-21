Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту обрушения балкона в многоэтажном доме Элисты.

Инцидент произошел 22 октября 2025 года, в результате чего трое несовершеннолетних получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение.

Следственное управление СК России по Республике Калмыкия проводит проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Глава ведомства дал поручение руководителю следственного управления СК по Калмыкии возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах произошедшего.