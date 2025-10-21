23 октября, 13:24
23 октября, 10:11
НовостиСобытие

В Элисте полицейские задержали подозреваемого в нанесении телесных повреждений своей бывшей супруге.

Правоохранительными органами было установлено, что в результате конфликта между 41-летней женщиной и её бывшим супругом последний применил физическую силу. Медики госпитализировали пострадавшую, а затем перевели её на амбулаторное лечение.

Задержанный мужчина полностью признал свою вину. В настоящее время дознаватели проводят проверку по факту умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

