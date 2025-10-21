Калмыцкие самбисты триумфально выступили на Кубке пяти морей.

С 21 по 23 октября 2025 года в Санкт-Петербурге проходил финал Всероссийских соревнований по самбо «Кубок пяти морей на призы Росрыболовства».

Воспитанники отделения самбо Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по борьбе имени Т.Л. Балдашинова под руководством тренера-преподавателя Анджи Музыкова показали блестящие результаты, завоевав три золотые и одну бронзовую медали:

🥇Заяна Шарапова (весовая категория до 47 кг);

🥇Илона Болдырева (до 55 кг);

🥇Заяна Базанова (до 59 кг);

🥉Савр Васькаев (до 71 кг).

Фото и видео: БУ ДО РК "РСШОР по борьбе" им. Балдашинова Т.Л.