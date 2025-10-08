В Яшкуле прошла церемония разрушения мандалы Зеленой Тары.

Жители поселка стали свидетелями непостоянства всего сущего. На протяжении нескольких дней они наблюдали за кропотливым строительством монахами песчаного дворца божества. А позже, несколькими взмахами мандала была разрушена. Часть песка священнослужители индийского монастыря Дрепунг Гоманг поднесли воде в пруду-копани, обратившись к хозяевам местности распространить благословение по Яшкульской земле. Другую - унесли по своим домам верующие, ведь, по преданию, песок мандалы обладает мощной энергией и очистительной силой.

Фото и видео: Яшкуль - энкр мини hазр!