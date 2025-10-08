10 октября, 13:18
 14 °C
94,7
81,41
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
10 октября, 08:07
НовостиСобытие

В Яшкуле прошла церемония разрушения мандалы Зеленой Тары.

В Яшкуле прошла церемония разрушения мандалы Зеленой Тары.

Жители поселка стали свидетелями непостоянства всего сущего. На протяжении нескольких дней они наблюдали за кропотливым строительством монахами песчаного дворца божества. А позже, несколькими взмахами мандала была разрушена. Часть песка священнослужители индийского монастыря Дрепунг Гоманг поднесли воде в пруду-копани, обратившись к хозяевам местности распространить благословение по Яшкульской земле. Другую - унесли по своим домам верующие, ведь, по преданию, песок мандалы обладает мощной энергией и очистительной силой.

Фото и видео: Яшкуль - энкр мини hазр!

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия