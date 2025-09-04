К ежегодным тантрическим ритуалам монахи Центрального хурула готовятся заранее.

Специально приготовленные торма, зажженные лампадки, 8 благих символов буддизма - все это подношение Защитникам Учения. В хуруле был проведен очередной тантрический ритуал - «Янгдруб», в котором особо обращались к Белому Махакале. Все собравшиеся в молельном зале, во главе с Шаджин ламой Калмыкии геше Тензин Чойдаком, обращались к этому Сякүснү с просьбой даровать всем живым существам удачу, здоровье, благополучие и достаток.

На протяжении почти шести часов читались тексты восхваления и умилостивления Махакале. Уже более двадцати лет, как восстановили этот древний ритуал, многие знают его как ритуал призывания богатства и удачи. Однако, стоит не забывать, что он направлен не просто к материальному благополучию, а именно к духовному развитию, к самосовершенствованию, а это куда важнее и значимее. То есть, когда мы говорим "богатство", в первую очередь подразумеваются наши заслуги – буйн. Ведь когда накоплено много буина, остальные формы богатства увеличиваются автоматически.

Особенно торжественной и праздничной частью «Янгдруб» считается обход буддийского храма снаружи и изнутри процессией из священнослужителей и верующих. Нарядно одетые, они, под звуки духового музыкального инструмента (раковина Дункар), держа высоко над головой благие символы буддизма и праздничные подношения, призывали Кишг. Каждый участник процессии выкрикивал на родном калмыцком языке йөрәли - благопожелания, в ответ получая дружное «Тиигтхә» («Да будет так!»). В этот момент, словно весь буддийский храм повторял в голос пожелания друг другу, пожелания мира и добра.

Сегодня состоится завершающий тантрический ритуал «Танграк Кангсо».