4 октября, 10:17
НовостиСобытие

Ограничения на вылов рыбы продлены.

Их ввел Минсельхоз России до 31 декабря 2026 года. Они распространяются на промышленный и любительский вылов воблы в Каспийском море, а также в водных объектах Калмыкии и Астраханской области.

Принятые меры направлены на восстановление популяции ценных видов рыб, численность которых в последние годы значительно сократилась. Ограничения позволят сохранить биоразнообразие Волго-Каспийского бассейна и создать условия для естественного воспроизводства водных биоресурсов.

