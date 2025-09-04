УФСБ России по Республике Калмыкия до 1 февраля 2026 г. проводится отбор кандидатов для поступления в Академию ФСБ России, Академию ФСО России и институты пограничного профиля.

Рассматриваются заявления юношей, имеющих, либо получающих в 2026 г. образование не ниже среднего (полного) общего, по состоянию здоровья пригодных к прохождению военной службы, в возрасте от 17 до 24 лет. На факультет иностранных языков и институт криптографии, связи и информатики (ИКСИ) Академии ФСБ России принимаются девушки.

Академии ФСБ и ФСО России готовят кадры для военной службы в органах безопасности на следующих факультетах: следственном, иностранных языков, подготовки оперативных сотрудников, защиты информации и подготовки инженеров телекоммуникационных систем.

Институты пограничного профиля принимают абитуриентов для обучения по специальностям: пограничная и оперативно-боевая деятельность, кадровое обеспечение оперативной деятельности, техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники, судовождение.

По имеющимся вопросам обращаться по адресу: г. Элиста, ул. Ю. Клыкова, дом 31, ежедневно с 15.00 до 18.00 часов (тел.: 8-847-22-4-55-16).

При себе иметь паспорт, аттестат об основном общем образовании с приложением, при наличии - военный билет либо удостоверение гражданина, подлежащего призыву. Несовершеннолетние абитуриенты должны прибывать на первичное собеседование с одним из родителей или законным представителем.

Также УФСБ информирует о проведении Академией ФСБ России ежегодной межрегиональной олимпиады им. И.Я. Верченко среди школьников 8-11 классов по профилям: «математика», «криптография», «информатика» и «компьютерная безопасность».

Тематика тестирований связана в основном с профессиональной деятельностью подразделений экономической и информационной безопасности. Олимпиада проводится в два этапа: 1-й - отборочный, 2-й - заключительный. Победителям и призёрам конкурса при поступлении в Академию устанавливаются дополнительные льготы.

Подробная информация для школьников о сроках, порядке участия и местах проведения олимпиады размещается на сайте Академии http://academy.fsb.ru и на сайте поддержки олимпиад http://v-olymp.ru.

