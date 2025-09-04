4 октября, 13:23
4 октября, 10:19
НовостиСобытие

Доброволец Наталья из Москвы плетет маскировочные сети для бойцов СВО из Калмыкии.

В Элисту девушка приехала, чтобы стать волонтером lll Международного буддийского форума. На масштабном мероприятии добровольческий корпус был представлен представителями многих регионов России. Форум завершился. А Наталья осталась еще на время - хочет быть полезной нашей Республике. Сейчас плетет масксети в благотворительном фонде «За наших08». Это не первый приезд девушки. В прошлый раз она была на фестивале тюльпанов.

Фото: БФ "За наших08"

