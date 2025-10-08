Ко Всемирному дню зрения: простая инструкция для здоровья ваших глаз

👀Попробуйте прямо сейчас: зажмурьтесь на несколько секунд, откройте глаза и снова зажмурьтесь. Это простое упражнение помогает быстро снять напряжение. Всемирный день зрения — хороший повод напомнить о простых, но эффективных правилах заботы о зрении.

1. Питание: включите в рацион зелёные овощи, жирную рыбу, например лосося, яйца, орехи и цитрусовые. Они содержат лютеин, цинк, витамины С и Е, а также омегу-3 — «строительные материалы» для здоровья глаз.

2. Активность: ежедневная физическая нагрузка и прогулки на свежем воздухе снижают риск системных заболеваний, которые влияют и на зрение.

3. Отказ от вредных привычек: курение ведёт к развитию катаракты и макулодистрофии, а чрезмерное употребление алкоголя — к слепоте.

📌Если вы работаете за компьютером и много времени проводите в гаджетах, следите, не появилась ли у вас сухость или напряжение в глазах. Это может привести к повреждению роговицы. Меры профилактики:

— соблюдайте расстояние до экрана или книги — 35–40 см;

— каждые 15–20 минут делайте перерыв во время работы за компьютером или другими устройствами:

посмотрите вдаль в течение 20–30 секунд;

— используйте правильное освещение: мягкое, рассеянное и без бликов;

— не забывайте о гимнастике для глаз, чтобы снять напряжение и улучшить кровообращение.

✅Защитите глаза:

— от ультрафиолета — носите качественные солнцезащитные очки, блокирующие 100% лучей UVA/UVB, даже в облачную погоду;

— от травм — при ремонте используйте маски с ударопрочными линзами, а во время спортивных занятий, например плавания, используйте защитные очки;

— от микробов — тщательно мойте руки перед тем, как надеть линзы или потереть глаза, регулярно очищайте экраны устройств спиртовыми салфетками.

Главное: не забывайте бывать у офтальмолога хотя бы раз в год. Некоторые заболевания глаз, например глаукома, могут долго протекать бессимптомно. Плановые проверки помогут выявить их на ранней стадии.