9 октября, 14:12
НовостиСобытие

Самозанятые смогут оформлять оплачиваемые больничные с 2026 года

Соответствующие поправки анонсировал председатель правительства Михаил Мишустин. Чтобы получать выплаты по болезни, с 1 января нужно будет добровольно застраховаться в соцфонде и платить ежемесячные взносы.

"Его максимальный размер в год можно выбрать 35 тыс. либо 50 тыс. рублей. Точная сумма будет рассчитываться исходя из стажа и других параметров. Взносы невысокие — порядка 1 300 или около 1 900 рублей в месяц," — добавил глава кабмина. Если в течение 1,5 лет самозанятый не воспользуется больничным, ему предложат перечислять взносы по сниженной ставке.

Видео: Правительство России

