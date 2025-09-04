Сегодня учителя Калмыкии, как, впрочем, и всего мира принимают поздравления.
А в преддверии профессионального праздника в Элисте состоялась церемония награждения. Заслуженные награды получила большая армия педагогов, посвятивших себя благородному делу обучения и воспитания подрастающего поколения, чьи воспитанники без преувеличения определят будущее родной республики и страны. Это более 100 представителей учительского сообщества региона, удостоенных почетных званий, нагрудных знаков, премии Президента страны и главы республики, ведомственных грамот.
