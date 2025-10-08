9 октября, 17:15
9 октября, 13:59
НовостиСобытие

Прокуратура Калмыкии отмечает 103-ю годовщину со дня образования.

Прокуратура Калмыкии отмечает 103-ю годовщину со дня образования.

За многолетнюю историю надзорный орган республики сохраняет верность главным принципам — поддержанию законности, защите прав граждан и государственных интересов.

Современные сотрудники прокуратуры, продолжая традиции предшественников, демонстрируют высокий профессионализм и преданность делу. Особые слова благодарности звучат в адрес ветеранов ведомства, для которых служение закону стало делом жизни. В этот праздничный день коллектив прокуратуры отмечают за вклад в обеспечение правопорядка, стойкость и самоотверженность в работе на благо республики.

