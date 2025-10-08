С наступлением холодов бездомные котики могут забираться на колёса или под капот машин: они греются у тёплого двигателя.
Поэтому водителям стоит быть внимательнее!
Что делать, чтобы спасти жизнь животному:
● осмотрите колёса и загляните под капот;
● храните в бардачке пакетик корма — чтобы «уговорить» пассажира вылезти;
● если не получается достать его — звоните по номеру 112;
● услышали мяуканье в чужой машине — оставьте записку водителю или сообщите по номеру 112 и назовите госномер автомобиля.