9 октября, 14:06
НовостиСобытие

С наступлением холодов бездомные котики могут забираться на колёса или под капот машин: они греются у тёплого двигателя.

Поэтому водителям стоит быть внимательнее!

Что делать, чтобы спасти жизнь животному:

● осмотрите колёса и загляните под капот;

● храните в бардачке пакетик корма — чтобы «уговорить» пассажира вылезти;

● если не получается достать его — звоните по номеру 112;

● услышали мяуканье в чужой машине — оставьте записку водителю или сообщите по номеру 112 и назовите госномер автомобиля.

