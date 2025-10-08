9 октября, 20:56
9 октября, 17:43
НовостиСобытие

Четверг — самый непродуктивный день недели, считают учёные.

К такому выводу пришли специалисты, изучающие биоритмы человека.

Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко.

Эксперт объяснил, что после выходных работоспособность человека постепенно растёт в понедельник и вторник, а пика достигает в среду.

📉 В следующие дни происходит резкий спад продуктивности. Четверг считается самым неэффективным для работы.

