10 октября, 13:18
 14 °C
94,7
81,41
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
10 октября, 08:09
НовостиСобытие

Гимнастка из Калмыкии одержала победу в международном турнире «Открытый кубок Ухань».

Варвара Топорова, воспитанница Республиканской комплексной школы олимпийского резерва, в составе молодежной сборной России по художественной гимнастике завоевала «золото» в Китае, собравшем более сотни спортсменок из разных стран мира. Наша землячка заняла первое место в многоборье среди сеньоров и выиграла финалы в четырех видах: обруч, мяч, булавы и лента. Своей блестящей победой в Ухане Варвара Топорова подтвердила звание мастера спорта России.

Видео: Правительство Республики Калмыкия

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия