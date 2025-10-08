Гимнастка из Калмыкии одержала победу в международном турнире «Открытый кубок Ухань».

Варвара Топорова, воспитанница Республиканской комплексной школы олимпийского резерва, в составе молодежной сборной России по художественной гимнастике завоевала «золото» в Китае, собравшем более сотни спортсменок из разных стран мира. Наша землячка заняла первое место в многоборье среди сеньоров и выиграла финалы в четырех видах: обруч, мяч, булавы и лента. Своей блестящей победой в Ухане Варвара Топорова подтвердила звание мастера спорта России.

Видео: Правительство Республики Калмыкия