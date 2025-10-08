9 октября, 19:43
9 октября, 16:32
НовостиСобытие

Калмыцкая спортсменка Юлиана Бамбыкова завоевала три медали на XI Всероссийской спартакиаде по спорту глухих.

Калмыцкая спортсменка Юлиана Бамбыкова завоевала три медали на XI Всероссийской спартакиаде по спорту глухих.

Соревнования проходили с 1 по 6 октября в Саранске и собрали более 300 юных спортсменов из 33 регионов России.

Под руководством тренера Чингиса Оникова спортсменка завоевала три награды в плавании:

🥇Золото на дистанции 400 м комплексным плаванием (возрастная категория 10-13 лет).

🥈Серебро на дистанции 400 м комплексным плаванием (14-17 лет).

🥉Бронзу на дистанции 100 м брассом (10-13 лет).

Фото: Министерство физической культуры и спорта РК

