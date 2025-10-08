Калмыцкая спортсменка Юлиана Бамбыкова завоевала три медали на XI Всероссийской спартакиаде по спорту глухих.

Соревнования проходили с 1 по 6 октября в Саранске и собрали более 300 юных спортсменов из 33 регионов России.

Под руководством тренера Чингиса Оникова спортсменка завоевала три награды в плавании:

🥇Золото на дистанции 400 м комплексным плаванием (возрастная категория 10-13 лет).

🥈Серебро на дистанции 400 м комплексным плаванием (14-17 лет).

🥉Бронзу на дистанции 100 м брассом (10-13 лет).

Фото: Министерство физической культуры и спорта РК