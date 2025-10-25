Прокуратура г. Элисты защитила права инвалида на лекарственное обеспечение.﻿

Прокуратура провела проверку по обращению инвалида, включённого в региональный сегмент федерального регистра лиц, имеющих право на государственную социальную помощь лекарствами. Из-за непредоставления льготных препаратов инвалид был вынужден купить их за собственные средства на сумму 14,8 тыс. рублей.

В интересах гражданина прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании компенсации расходов с Министерства здравоохранения Республики Калмыкия. Суд удовлетворил исковые требования, а исполнение решения находится под контролем прокуратуры.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия