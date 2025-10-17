17 ноября, 18:16
17 ноября, 13:14
НовостиСобытие

Сегодня участковые уполномоченные полиции принимают поздравления с профессиональным праздником.

Он берет начало с 17 ноября 1923 года, когда народным комиссаром внутренних дел РСФСР была утверждена инструкция участковому надзирателю. Именно участковые ближе всех к населению, первыми встречаются с человеческой бедой, принимают сигналы о помощи. Их деятельность не только важна в системе органов внутренних дел, но и отражает уровень доверия жителей к полиции в целом. И в профессиональный праздник многие из них на посту.

