Калмыкия заняла 12-е место в рейтинге российских регионов по приверженности ЗОЖ.

Его составили эксперты РИА Новости. Анализ проводился по нескольким ключевым показателям, включая распространённость вредных привычек, уровень физической активности и качество питания жителей.

Согласно результатам исследования, лидирующие позиции заняли республики Северного Кавказа: Дагестан, Чечня и Ингушетия.

Республика Калмыкия с суммарным баллом 78,7 расположилась на 12-й позиции среди 85 субъектов РФ. Важно отметить, что по сравнению с предыдущим годом регион несколько ухудшил свои позиции, опустившись с 6-го места, которое занимал в 2023 году.