В Кызыле делегация из Калмыкии во главе с Шаджин-ламой Геше Тензин Чойдак приняла участие в торжественной церемонии интронизации X Камбы-ламы.
Смотрите наши видео на YouTube!
Духовным лидером буддистов Тувинской республики избран гелонг Лоден Шераб. Именно ему предстоит возглавить религиозные мероприятия следующего буддийского форума, эстафету которого передала Калмыкия. Он пройдет в 2026 году, который по инициативе президента Владимира Путина объявлен годом единства народов России.
📼Подробнее в видеоматериале.