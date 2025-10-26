В Кызыле делегация из Калмыкии во главе с Шаджин-ламой Геше Тензин Чойдак приняла участие в торжественной церемонии интронизации X Камбы-ламы.

Духовным лидером буддистов Тувинской республики избран гелонг Лоден Шераб. Именно ему предстоит возглавить религиозные мероприятия следующего буддийского форума, эстафету которого передала Калмыкия. Он пройдет в 2026 году, который по инициативе президента Владимира Путина объявлен годом единства народов России.

