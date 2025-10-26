27 ноября, 13:56
27 ноября, 10:20
НовостиСобытие

В Калмыкии руководитель коммерческой организации обвиняется в хищении свыше 24 миллионов рублей.

В Калмыкии руководитель коммерческой организации обвиняется в хищении свыше 24 миллионов рублей.

По версии следствия, обвиняемый совместно с другими участниками группы в период с августа по декабрь 2022 года в рамках реализации национального проекта совершил хищение бюджетных денежных средств при исполнении семи государственных контрактов на поставку оборудования для колледжа искусств путем приобретения его по завышенной цене.

Арбитражный суд признал заключенные контракты недействительными по иску прокуратуры. Принятые меры позволили полностью возместить причиненный государству ущерб. Материалы уголовного дела переданы в Элистинский городской суд для рассмотрения по существу.

