26 ноября, 16:52
 8 °C
26 ноября, 13:50
НовостиСобытие

В Калмыкии житель соседнего региона признан виновным в хищении денежных средств с банковского счета

20-летний мужчина был признан виновным в хищении имущества с банковского счета, совершенном группой лиц по предварительному сговору, что причинило значительный ущерб гражданину. Обвиняемый, действуя с сообщниками, через мобильный телефон убедил жительницу Калмыкии перейти по фишинговой ссылке на поддельный сайт для подтверждения покупки, после чего были украдены её средства с банковской карты.

Мужчина признал вину и возместил ущерб в полном объеме. Суд назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.

И вот, что сообщила и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СК России по Республике Калмыкия Ирина Бадмаева

Фото и видео: Следком Калмыкии

    Вести Калмыкия