В Калмыкии 80-летняя пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников, которые похитили у нее более 5,5 миллионов рублей.

Преступление совершено в период с января по март 2025 года.

Прокуратура Лаганского района установила, что денежные средства были перечислены на счета жителей Московской, Волгоградской и Тамбовской областей, предоставивших свои банковские карты третьим лицам.

В защиту прав пострадавшей поданы исковые заявления о взыскании неосновательного обогащения. Два из них уже удовлетворены судом, третий находится на рассмотрении. Прокуратура продолжит контроль за исполнением судебных решений после их вступления в законную силу.