26 ноября, 13:34
НовостиСобытие

Полицейскими Калмыкии пресечена преступная деятельность жителя Москвы, планировавшего сбыть метадон на территории Элисты.﻿

32-летний житель Москвы, являющийся курьером интернет-магазина, прибыл в Калмыкию с целью сбыта метадона через размещение тайников-закладок. К моменту задержания подозреваемый успел оборудовать 130 тайников, а при обыске автомобиля и места проживания были обнаружены еще 502 свертка с наркотиком. Всего изъято 632 тайника с метадоном массой около 0.3 грамма каждый.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ. Фигурант заключен под стражу.

Фото и видео: МВД Калмыкия

