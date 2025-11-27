В Элисте чествовали мам, внесших особый вклад в сохранение и укрепление семейных ценностей и воспитание детей.

Почетные гости мероприятия – многодетные родители, мамы участников спецоперации, лауреаты Всероссийских конкурсов «Семья года» и «Это у нас семейное». На торжестве региональными знаками отличия «За заслуги в воспитании детей» удостоили 11 калмыцких семей. В числе почетных гостей праздника были Екатерина и Баатр Боктаевы из Юстинского района.

📼Подробнее в видеоматериале.