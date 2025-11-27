29 ноября, 19:55
 2 °C
90,82
78,23
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
29 ноября, 14:49
НовостиСобытие

В Элисте чествовали мам, внесших особый вклад в сохранение и укрепление семейных ценностей и воспитание детей.

Почетные гости мероприятия – многодетные родители, мамы участников спецоперации, лауреаты Всероссийских конкурсов «Семья года» и «Это у нас семейное». На торжестве региональными знаками отличия «За заслуги в воспитании детей» удостоили 11 калмыцких семей. В числе почетных гостей праздника были Екатерина и Баатр Боктаевы из Юстинского района.

📼Подробнее в видеоматериале.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия