«Земский учитель» обучает языкознанию в Яшкульской школе имени С. В. Санчирова.
Преподаватель русского языка и литературы Ирина Миклеева приехала работать в село по программе нацпроекта «Молодёжь и дети».
Выпускница КалмГУ им. Б. Б. Городовикова отмечает, что программа даёт возможность молодым педагогам проявить свой талант в профессии.
В течение трёх лет в Калмыкии на выплаты земским учителям будет направлено 47 миллионов рублей, чтобы решить проблему дефицита кадров на сельских территориях.
Видео: Яшкуль - энкр мини hазр!