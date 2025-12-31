Обновление ПДД в 2026 году: что изменится для российских водителей.

В 2026 году дорожное законодательство России пополнится рядом важных нововведений, направленных на повышение безопасности.

Мы подготовили для вас обзор ключевых реформ, которые коснутся каждого автомобилиста.

Главные новшества:

- Новая навигация на дорогах: В рамках перехода на стандарт ГОСТ Р 52290-2024 на трассах и городских улицах появятся обновленные дорожные знаки, информационные таблички и измененная разметка.

- Ужесточение контроля за страховкой: Особое внимание инспекторы уделят наличию полисов ОСАГО. Ответственность за езду без страховки заметно усилится.

- Реформа обучения: С 1 марта 2026 года вступают в силу новые программы подготовки в автошколах, что изменит процесс получения водительских удостоверений.

- Штрафные санкции: Сохраняется действие повышенных штрафов за наиболее грубые нарушения правил.

Технические и административные правки: Изменения затронут процедуру техосмотра, работу системы «Платон» и нюансы обязательного страхования.

Подробности в видео.

Сотрудники Госавтоинспекции Республики Калмыкия призывают водителей проявить бдительность, заранее изучить актуальные поправки и неукоснительно соблюдать правила, чтобы избежать штрафов и обеспечить безопасность на дорогах.