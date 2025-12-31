17 января, 14:17
 -6 °C
90,54
77,83
17 января, 09:08
Новости

За прошедшие сутки спасатели Калмыкии дважды выезжали для ликвидации последствий дорожных происшествий.

В Черноземельском районе на 125-м километре автодороги «Яшкуль — Артезиан» произошло касательное столкновение двух грузовиков, пострадавших нет. В Яшкульском районе на 32-м километре трассы «Яшкуль — Адык» в движении загорелся грузовой автомобиль. Огонь был потушен на площади 3 квадратных метра, обошлось без жертв.

Также пожарные один раз привлекались на тушение. В Элисте в квартире многоквартирного дома произошло возгорание пластикового потолка. Пожар был локализован на площади 1 квадратный метр, пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

