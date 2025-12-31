В Элисте закрыли частный пансионат для престарелых и инвалидов.

Решение принял городской суд по иску прокуратуры республики, запретив двум местным жительницам оказывать услуги по уходу за престарелыми и инвалидами.

Проверка, проведённая совместно с контролирующими органами, выявила многочисленные нарушения. В частном жилом доме на переулке Ломоносова размещался пансионат, где проживали 15 человек в возрасте от 35 до 101 года.

Учреждение не имело лицензии на медицинскую деятельность, необходимого оснащения и подготовленного персонала. Также были установлены грубые нарушения санитарных, пожарных норм и правил организации питания, что создавало прямую угрозу жизни и здоровью постояльцев.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия