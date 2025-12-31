22 января, 14:17
 -4 °C
90,72
77,52
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
22 января, 10:11
НовостиСобытие

В Элисте закрыли частный пансионат для престарелых и инвалидов.

В Элисте закрыли частный пансионат для престарелых и инвалидов.

Решение принял городской суд по иску прокуратуры республики, запретив двум местным жительницам оказывать услуги по уходу за престарелыми и инвалидами.

Проверка, проведённая совместно с контролирующими органами, выявила многочисленные нарушения. В частном жилом доме на переулке Ломоносова размещался пансионат, где проживали 15 человек в возрасте от 35 до 101 года.

Учреждение не имело лицензии на медицинскую деятельность, необходимого оснащения и подготовленного персонала. Также были установлены грубые нарушения санитарных, пожарных норм и правил организации питания, что создавало прямую угрозу жизни и здоровью постояльцев.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия