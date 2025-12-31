17 января, 14:14
17 января, 09:10
Врачи говорят, без диспансеризации многие не узнали бы о факторах риска развития у них различных заболеваний.

Она уже включает углубленные исследования: рентгенографию, онкоскрининг. Эти меры сделают качественную и высокотехнологичную медицину ещё доступнее для населения и подчеркнут государственную поддержку развития здравоохранения в стране. Особенно профосмотр важен для тех, кто входит в группу риска по возрасту или состоянию здоровья.

📼Подробнее в видеоматериале

