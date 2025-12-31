В Яшкуле благоустроят площадь Победы

Решение принято по итогам личного приёма граждан, который по поручению президента России провёл советник Игорь Левитин.В нём в режиме ВКС приняла участие председатель правительства Калмыкии.С просьбой о благоустройстве этой общественной территории к Владимиру Путину обратился житель района Юрий Озаев.По сообщению пресс-службы кабмина, проектно-сметная документация уже утверждена, скоро объявят конкурс на выбор подрядчика. На площади заменят покрытие, установят новое освещение, высадят зелёные насаждения, появятся тематические стелы, скамейки, навесы и урны.

Средства в размере 27 млн рублей предусмотрены нацпроектом «Инфраструктура для жизни». Завершение благоустройства запланировано на осень.В пресс-службе также сообщили, что в 2026 году в Калмыкии благоустроят ещё 7 общественных территорий.Общий объём финансирования превысит 112 млн рублей.

Фото:Правительство Калмыкии