Рифат Сабитов: «Кибермошенники придумывают новые, все более изощренные способы обмана людей»

Почти половина российских туристов (45%) боятся столкнуться с мошенниками во время путешествия. Но еще больше опрошенных (73%) переживают из-за возможной потери документов или денег. К таким выводам пришли аналитики «Лаборатории Касперского», передает «Газета.ру».

Председатель комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, эксперт РОЦИТ, зампред Общественного совета при Минцифры России, заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов отметил, что кибермошенники придумывают новые, все более изощренные способы обмана людей.

«Отправляясь в деловую поездку, в отпуск за рубеж или по России, следует очень внимательно относиться к пользованию услугами мобильной связи, интернета, Wi-Fi. К сожалению, из-за активности кибермошенников подготовка к путешествию требует учитывать гораздо больше факторов, чем раньше, помимо стандартных вопросов перелета и проживания», — заявил Рифат Сабитов в MAX-канале ОС при Минцифры РФ.

По его словам, перед поездкой следует внимательно относиться и к цифровой безопасности.

«Проверьте настройки защиты устройств, обновите приложения, заранее изучите список надежных сервисов в стране назначения и уточните возможность официальной покупки туристической SIM-карты у местного провайдера. Постоянный и контролируемый источник интернета, как правило, значительно безопаснее публичных Wi-Fi сетей», — добавил Рифат Сабитов.

