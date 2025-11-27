29 ноября, 20:00
 2 °C
90,82
78,23
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
29 ноября, 14:51
НовостиСобытие

Последний осенний месяц в Калмыкии бьёт рекорды.

По данным ведущего синоптика Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, ноябрь в Калмыкии заканчивается небывало тёплым аккордом. Среднемесячная температура последнего осеннего месяца в Элисте на 5,8 градуса превышает климатическую норму и составляет +8,4, что является рекордным показателем тепла для ноября за всю историю регулярных метеоизмерений. Пальма первенства по теплу до сих пор принадлежала ноябрю 2010 года, и теперь она переходит к 2025 году! Кроме того, месяц получился чрезвычайно засушливым – в Элисте выпало всего 2 мм осадков, или 5% от всего месячного объёма.

В субботу на погоду Калмыкии скажется влияние тёплого атмосферного фронта. Облаков станет больше, но до значимых осадков (морось не в счёт) дело не дойдёт. Ночью в Элисте -3…+2, днём +2…+7. В воскресенье, в тёплом секторе циклона, будет пасмурно, без осадков. Под утро -1…+4, в светлое время суток +3…+8. Осень закончится на тёплой ноте, сообщил Часовой погоды.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия