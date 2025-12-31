Калмыкия стала лидером роста «тихого» туризма в России по итогам 2025 года.

Согласно исследованию Минэкономразвития и Ассоциации туристических агрегаторов, число бронирований в регионе выросло на 41%.

Формат «тихого» туризма, предполагающий спокойный отдых на природе, уединение и знакомство с культурным наследием, продолжает набирать популярность в стране. Помимо Калмыкии, значительный рост бронирований отмечен на Камчатке (+35%), в Забайкальском крае (+30%), Амурской области (+27%) и Якутии (+10%). Увеличивается спрос и на направления, сочетающие природный туризм с активным отдыхом, такие как Бурятия, Приморский край и Дагестан.

По оценкам экспертов, развитие транспортной и туристической инфраструктуры способствует устойчивому росту интереса к внутреннему природному и культурному туризму.