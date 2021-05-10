Сегодня Всемирный день велосипеда

Этот вид транспорта в последнее время всё больше набирает популярность, как экологичное и полезное средство передвижения.

Считается, что автором первого в мире двухколёсного коня стал крепостной Ефим Артамонов. Уже в 1801 году он добрался на нём от Урала до Петербурга на коронацию Александра I. Создано своё сообщество любителей велосипеда и в Калмыкии. И у них есть свои планы по популяризации велодвижения.

На работу на велосипеде. С наступлением сезона Денис Пахаленко никогда не изменяет своему двухколёсному коню.

Поклонники этого уникального и многофункционального средства передвижения в Элисте объединились в сообщество. Оно сегодня насчитывает более сотни активных участников от 6 до 70 лет. И число их растёт с каждым днём. Ребята регулярно собираются после работы у памятника Ленину и отправляются в мини-путешествие по излюбленным местам. Хурул, вокруг города, к Одинокому тополю, на «ветряки» за селом Троицкое. За плечами поездки по Калмыкии, даже в Крым и Сочи. При этом снаряжение и экипировка заслуживают отдельного внимания. Безопасность на дороге для калмыцких велолюбителей - прежде всего. В ночи их мигающий огнями караван – незабываемое зрелище.

Это настоящая семья с их трогательной заботой и вниманием. Войти в неё может любой, просто присоединившись к ним в один из вечеров. Вот уже более 200 лет велосипед верно служит человеку. Он переживал увеличение и уменьшение переднего колеса, становился тандемом, адаптировался для женщин, детей и инвалидов. А в наши дни этот простой, недорогой, надежный, безопасный вид транспорта медики называют движущей силой «зелёного восстановления» после COVID-19. А элистинские велопоклонники убеждены, что именно степная республика должна стать столицей велосипеда.

У нас для этого есть все составляющие успеха. Остаётся только присоединиться жителям Европы, Азии, Америки, которые сейчас велосипед считают основным видом транспорта.