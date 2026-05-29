Прямо сейчас в Центральном хуруле проходят мероприятия, приуроченные ко Дню рождения, Просветления и ухода в Махапаринирвану Будды Шакьямуни.

Верующие из разных районов республики и гости из других регионов собрались в главном храме Калмыкии для совместной молитвы. Последователи учения встретили священный праздник принятием однодневных обетов Махаяны, которые даровал досточтимый геше Лобсанг Чангчуб. Священнослужитель разъяснил собравшимся значимость этой даты и благо воздержания от неблагих поступков. В программе торжеств запланированы молебен, лекция Шаджин-ламы Калмыкии геше Тензина Чойдака об основах учения, вывешивание большой тханки на фасаде хурула, а также ритуал омовения и освящения.

