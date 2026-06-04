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6 июня, 15:35
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Шахматист из Калмыкии Роман Шогджиев установил мировой рекорд на чемпионате Азии.

Шахматист из Калмыкии Роман Шогджиев установил мировой рекорд на чемпионате Азии.

Соревнования проходили в Улан-Баторе. 11-летний россиянин набрал 6 очков из девяти и занял 10-е место при 50-м стартовом номере, выполнив первую гроссмейстерскую норму с перфомансом 2603. Кроме того, он установил очередной мировой рекорд, став самым юным шахматистом, которому удалось достичь такого показателя.

У Романа есть ещё примерно год для выполнения оставшихся двух норм, чтобы стать самым молодым гроссмейстером в истории и побить рекорд Абхиманью Мишры.

В открытом турнире по 7 очков набрали китайцы Кун Сянжуй и Сяо Тун, а также россияне Жамсаран Цыдыпов и Савва Ветохин. Пять лучших участников отобрались на Кубок мира ФИДЕ 2027 года. Чемпионкой Азии среди женщин стала Шри Савитха из Индии.

Фото: Федерация шахмат России

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