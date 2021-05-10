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3 июня, 14:20
НовостиСтроительствоГород

В Элисте в следующем году будет благоустроен парк «Молодежный» в 1 микрорайоне

В Элисте в следующем году будет благоустроен парк «Молодежный» в 1 микрорайоне

 За этот объект проголосовали более 9 тысяч горожан. Проект планировки общественной территории предусматривает развитую инфраструктуру, зеленые зоны, бульвар, площадки для отдыха.

 Всего в голосовании по программе «Благоустройство комфортной городской среды» приняли участие 13 тысяч 257 человек. В списке также значились «Аллея героев» с парком, сквер у культурного центра «Родина». Но у них всё впереди.

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