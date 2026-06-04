Сегодня стартует первый поезд в Анапу и Адлер из Элисты.

Это поможет путешественникам из Калмыкии с комфортом добираться до черноморского побережья. Железнодорожным транспортом могут воспользоваться и те, кто хочет приехать в степную республику; к услугам туристов также авиасообщение. Как отметил вице-премьер Правительства России Дмитрий Чернышенко, ожидается, что по итогам летнего сезона россияне совершат около 48 млн туристических поездок. Традиционно лидируют Черноморское побережье, Минводы, Москва и Петербург. Но особый рост — в регионах, которые набирают популярность. Среди них вице-премьер назвал Калмыкию, Адыгею и республики Северного Кавказа.