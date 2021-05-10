До 2023 года в Элисте и Троицком появятся новые магистрали

Это стало известно по итогам совещания Проектной группы по вопросам реализации Нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в регионе. Уже в следующем году в столице начнут ремонт улиц Ленина, Клыкова и проспекта Анацкого. Также запланировано строительство новых автодорог по улицам Рельефная, Северная, Шахматная и Витражная.

В этом же году произведут капремонт подъезда к посёлку Верхний Яшкуль и отремонтируют три улицы в селе Троицкое. Всего преображения ждут почти 98 километров дорог. А в 2023 году в нормативное состояние приведут более 108 километров.