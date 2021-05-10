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3 июня, 13:27
НовостиСтроительство

До 2023 года в Элисте и Троицком появятся новые магистрали

До 2023 года в Элисте и Троицком появятся новые магистрали

 Это стало известно по итогам совещания Проектной группы по вопросам реализации Нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в регионе. Уже в следующем году в столице начнут ремонт улиц Ленина, Клыкова и проспекта Анацкого. Также запланировано строительство новых автодорог по улицам Рельефная, Северная, Шахматная и Витражная.

В этом же году произведут капремонт подъезда к посёлку Верхний Яшкуль и отремонтируют три улицы в селе Троицкое. Всего преображения ждут почти 98 километров дорог. А в 2023 году  в нормативное состояние приведут более 108 километров.

 

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