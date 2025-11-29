Сегодня стартовал второй модуль регионального проекта «Герои 08».
Его участники проходят обучение по дополнительной программе профессиональной переподготовки.
Первый, теоретический модуль, завершился в сентябре и был посвящён основам государственного и муниципального управления. Теперь участникам предстоит погрузиться в изучение экономики и финансов: они рассмотрят систему межбюджетных отношений, налоговую политику, государственные инвестиции и другие ключевые аспекты.
Фото: ФГБОУ ВО "КалмГУ" им. Б. Б. Городовикова