1 декабря, 14:58
Сегодня стартовал второй модуль регионального проекта «Герои 08».

Его участники проходят обучение по дополнительной программе профессиональной переподготовки.

Первый, теоретический модуль, завершился в сентябре и был посвящён основам государственного и муниципального управления. Теперь участникам предстоит погрузиться в изучение экономики и финансов: они рассмотрят систему межбюджетных отношений, налоговую политику, государственные инвестиции и другие ключевые аспекты.

Фото: ФГБОУ ВО "КалмГУ" им. Б. Б. Городовикова

