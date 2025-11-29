Сегодня сотрудники сводного отряда полиции МВД по Республике Калмыкия, дислоцирующиеся в Северо-Кавказском регионе, провели памятное мероприятие, посвящённое сержанту милиции Басангу Акугинову.

1 декабря 2008 года он погиб при исполнении служебных обязанностей, защищая граждан на стационарном посту милиции в Элисте, который подвергся обстрелу.

За проявленное мужество Басанг Николаевич был посмертно награждён орденом Мужества. Его имя увековечено на мемориальной плите погибших сотрудников органов внутренних дел, а в школе №23 Элисты установлена «Парта героя» в его честь.

Фото и видео: МВД Калмыкия