20 ноября, 09:09
НовостиСобытие

В Элисте возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

По данным следствия, в многоквартирном доме на 4-м микрорайоне между мужчиной и женщиной во время совместного распития спиртного произошёл конфликт, в ходе которого подозреваемая нанесла потерпевшему удар кухонным ножом.

После получения сообщения о происшествии на место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения.

Фото: МВД Калмыкия

