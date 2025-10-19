Прокуратура Яшкульского района привлекла к административной ответственности руководителя местной компании, осуществляющей вывоз твёрдых коммунальных отходов.
Проверка выявила систематические нарушения в сфере обращения с отходами и земельного законодательства.
Установлено, что предприятие нерегулярно осуществляло вывоз бытового мусора из посёлка Яшкуль и допускало нарушения санитарных требований на площадке временного накопления отходов.Генеральный директор компании оштрафован на 30 тысяч рублей по статье о несоблюдении санитарно-эпидемиологических требований к обращению с отходами.
Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия