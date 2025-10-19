20 ноября, 14:31
 17 °C
93,78
80,94
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
20 ноября, 09:35
НовостиСобытие

Прокуратура Яшкульского района привлекла к административной ответственности руководителя местной компании, осуществляющей вывоз твёрдых коммунальных отходов.

Прокуратура Яшкульского района привлекла к административной ответственности руководителя местной компании, осуществляющей вывоз твёрдых коммунальных отходов.

Проверка выявила систематические нарушения в сфере обращения с отходами и земельного законодательства.

Установлено, что предприятие нерегулярно осуществляло вывоз бытового мусора из посёлка Яшкуль и допускало нарушения санитарных требований на площадке временного накопления отходов.

Генеральный директор компании оштрафован на 30 тысяч рублей по статье о несоблюдении санитарно-эпидемиологических требований к обращению с отходами.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия