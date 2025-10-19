20 ноября, 14:31
20 ноября, 09:06
НовостиСобытие

В Лагани сотрудники полиции задержали 37-летнего местного жителя, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Калмыкия, водитель отказался от медицинского освидетельствования и не имел обязательного страхового полиса.

Было установлено, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное нарушение и был приговорен к 150 часам обязательных работ с лишением водительских прав. Несмотря на это, он вновь сел за руль в нетрезвом состоянии.

Автомобиль нарушителя помещен на специализированную стоянку. Материалы переданы в группу дознания для принятия процессуального решения; рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Видео: МВД Калмыкия

