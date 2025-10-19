20 ноября, 14:31
20 ноября, 09:08
НовостиСобытие

Сегодня Всероссийский день правовой помощи детям.

Сегодня Всероссийский день правовой помощи детям.

Ежегодно в подведомственных учреждениях Министерства социального развития, труда и занятости региона проводятся информационно-правовые мероприятия для детей разных возрастных групп. А в прокуратуре республики открыта единая горячая линия по вопросам защиты прав несовершеннолетних. Жители региона могут обратиться в надзорное ведомство и сообщить о любых фактах нарушений прав ребёнка. Поступившая информация будет проверена, и при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

