Сегодня Всероссийский день правовой помощи детям.

Ежегодно в подведомственных учреждениях Министерства социального развития, труда и занятости региона проводятся информационно-правовые мероприятия для детей разных возрастных групп. А в прокуратуре республики открыта единая горячая линия по вопросам защиты прав несовершеннолетних. Жители региона могут обратиться в надзорное ведомство и сообщить о любых фактах нарушений прав ребёнка. Поступившая информация будет проверена, и при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.