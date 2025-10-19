Калмыкия присоединилась к федеральным инициативам, направленным на борьбу с антимикробной резистентностью.

Специалисты заявляют, что ее называют одной из самых серьезных угроз современному здравоохранению, которая в ближайшее десятилетие войдет в число 10 причин, приводящих к росту смертности. Открытие антибиотиков стало прорывом в медицине и позволяет сегодня эффективно бороться с множеством инфекций. Однако чрезмерное и неправильное их применение приводит к серьезной проблеме.