20 ноября, 14:31
 17 °C
93,78
80,94
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
20 ноября, 09:11
НовостиСобытие

Калмыкия присоединилась к федеральным инициативам, направленным на борьбу с антимикробной резистентностью.

Специалисты заявляют, что ее называют одной из самых серьезных угроз современному здравоохранению, которая в ближайшее десятилетие войдет в число 10 причин, приводящих к росту смертности. Открытие антибиотиков стало прорывом в медицине и позволяет сегодня эффективно бороться с множеством инфекций. Однако чрезмерное и неправильное их применение приводит к серьезной проблеме.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия